O Cruzeiro volta a campo neste sábado, 17, às 18h30, para enfrentar o Uberlândia, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 18h30 (horário de Brasília).

O confronto coloca frente a frente equipes com objetivos distintos neste início de estadual. A Raposa busca se consolidar na parte de cima da tabela de seu grupo, enquanto o time do Triângulo Mineiro tenta sua primeira vitória na competição para se afastar da zona de perigo e sonhar com a classificação.

Momento das equipes

Sob o comando do técnico Tite, o Cruzeiro soma 3 pontos na tabela. Após uma derrota na estreia para o Pouso Alegre, a equipe celeste reagiu e venceu o Tombense por 2 a 1 na rodada anterior, com gols dos jovens Kaique Kenji e Japa. A comissão técnica tem optado por uma formação alternativa neste início de temporada, mesclando promessas da base com atletas que buscam mais minutagem, estratégia que deve ser mantida para o duelo em casa.

Já o Uberlândia chega à capital mineira com 2 pontos, fruto de dois empates nas rodadas iniciais. A equipe busca surpreender o gigante da capital para somar pontos cruciais, visando tanto a permanência na elite quanto uma vaga na próxima fase do torneio.

Onde assistir a Cruzeiro x Uberlândia

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil. Outra opção para acompanhar o jogo é através da plataforma de streaming Sportynet.

Prováveis escalações

Provável escalação do Cruzeiro (técnico Tite): Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Japa e Rodriguinho; Kaique Kenji, Keny Arroyo e Chico da Costa.

Provável escalação do Uberlândia (técnico Jorge Castilho): Jefferson; Yuri Ferraz, Renan, Rayne e Nathan; Diego Fumaça, Rafael Conceição e Jonatas Paulista; Robinho, Júlio Rodrigues e Juan Alves (Brayan Díaz).