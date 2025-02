Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao clássico mineiro

Neste domingo, 09 de fevereiro de 2025, o Mineirão será palco do aguardado confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. As equipes entram em campo ansiosas por melhorar suas posições na tabela, após um empate sem gols em sua última reunião durante a pré-temporada nos Estados Unidos, num jogo que foi marcado por faltas excessivas.

Atualmente, o Cruzeiro lidera o Grupo C com 11 pontos, após empatar recentemente com o América-MG. O Atlético-MG segue na terceira posição do Grupo A, com 10 pontos, após vitória sobre o Athletic-MG. A diferença de apenas um ponto entre as equipes intensifica ainda mais a busca por um resultado positivo nesse embate clássico.

Como assistir ao jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG?

Os torcedores poderão assistir ao vivo todas as emoções do clássico através do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, via pay-per-view. A partida está marcada para começar às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, prometendo fortes emoções durante todos os 90 minutos.

Desfalques para o clássico

O Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG sem alguns de seus atletas-chave. João Marcelo ficará fora devido a uma grave lesão no joelho, possivelmente perdendo toda a temporada de 2025. Japa e Dinenno também desfalcam a equipe, mas Kaio Jorge pode voltar. No lado do Atlético-MG, Júnior Santos não jogará devido a suspensão, e Patrick Silva por questões físicas. Alisson Santana, Cadu, e Caio Maia também estão ausentes devido a convocação e lesões.

Histórico dos confrontos

Com um saldo de 392 partidas entre eles, segundo o portal oGol, o Atlético-MG venceu 155 vezes, enquanto o Cruzeiro teve 130 vitórias e 107 empates. Recentemente, o Cruzeiro tem mostrado um desempenho mais sólido, apesar de um tropeço frente ao América-MG. O Atlético-MG vem animado após duas vitórias consecutivas, aumentando as expectativas para o clássico.

O que esperar do resultado?

Dado o estado atual das duas equipes, um resultado equilibrado é a previsão mais plausível para a partida. O Cruzeiro precisa compensar suas ausências para continuar na liderança, enquanto o Atlético-MG deseja manter o ritmo competitivo e subir em sua chave. Um empate, possivelmente 1 a 1, mantendo a tradição de intensos clássicos, é uma previsão razoável.

Os clássicos no Campeonato Mineiro são sempre emocionantes, oferecendo aos torcedores momentos de grande rivalidade e expectativa. Independentemente do resultado, Cruzeiro e Atlético-MG prometem proporcionar mais um espetáculo memorável, reforçando a magia do futebol mineiro.