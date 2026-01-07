A temporada de 2026 começa oficialmente para dois dos clubes mais tradicionais de São Paulo. Neste domingo, 11 de janeiro, o Corinthians recebe a Ponte Preta na Neo Química Arena, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 16:00 (horário de Brasília), marcando o início da caminhada de ambos os times no estadual.

Estreia de Dorival e expectativas para a temporada

O clima é de renovação e expectativa no Parque São Jorge. O Corinthians entra em campo sob o comando técnico de Dorival Júnior, buscando iniciar o ano com o pé direito diante de sua torcida. Atual campeão do torneio, o Timão entra pressionado para defender o título, apesar de uma pré-temporada mais curta devido à conquista da Copa do Brasil no final de dezembro.

Do outro lado, a Ponte Preta chega à capital paulista com a missão de surpreender. Sob a batuta do técnico Marcelo Fernandes, a Macaca sabe das dificuldades de enfrentar o rival em seus domínios, mas aposta na organização tática e nos novos reforços para largar bem em um campeonato que teve seu formato alterado, com apenas oito jogos na primeira fase, tornando cada ponto crucial.

Prováveis escalações e desfalques

O Alvinegro iniciou sua preparação com alguns problemas. O volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto estiveram ausentes nos primeiros dias para resolver questões burocráticas e são dúvidas para a estreia. Além disso, o zagueiro Renato e o volante Alex Santana treinam em horários alternativos e não estão nos planos da comissão técnica para o início de 2026.

Pelo lado da equipe de Campinas, Marcelo Fernandes conta com caras novas, como o zagueiro Wallace e o atacante Hebert, buscando o entrosamento ideal para a equipe que retornou à Série B do Campeonato Brasileiro e quer mostrar serviço na elite estadual.

Onde assistir ao vivo

O confronto promete ser disputado, com as duas equipes ainda buscando o melhor ritmo físico típico de início de ano. A partida acontece neste domingo (11), às 16:00, na Neo Química Arena. A transmissão ao vivo está confirmada pela TNT (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming HBO Max.