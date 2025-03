Corinthians x Palmeiras tem arbitragem definida para finais do Paulistão

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta sexta-feira, 14, a arbitragem para as duas partidas das finais do Paulistão 2025. Raphael Claus apita Palmeiras e Corinthians neste fim de semana, no Allianz Parque; e Matheus Delgado Candançan, a volta, na Neo Química Arena.

16/3 – 18h30 – Allianz Parque: Palmeiras x Corinthians – Raphael Claus

– Allianz Parque: Palmeiras x Corinthians – Raphael Claus 27/3 – 21h35 – Neo Química Arena: Corinthians x Palmeiras – Matheus Delgado Candançan

Dono de melhor campanha na competição, o Corinthians tem a vantagem de decidir o confronto em casa. Por isso, o Dérbi acontece neste domingo no Allianz Parque; e na outra quinta-feira, na Neo Química Arena.

O Palmeiras busca o tetracampeonato. Por outro lado, o Corinthians quer se isolar ainda mais na liderança de maior vencedor do torneio, com 31 troféus (o segundo colocado, justamente o Palmeiras, tem 26).

