Corinthians x Água Santa: horário, escalações e onde assistir

O Corinthians, embalado por duas vitórias seguidas, se prepara para enfrentar o Água Santa nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Sob a liderança do técnico Ramón Díaz, o time alvinegro vem mostrando um desempenho sólido, mantendo a liderança do Grupo A com seis pontos. O Timão está determinado a garantir mais um triunfo diante de seus torcedores.

Em contraste, o Água Santa enfrenta o desafio de superar uma derrota pesada contra o Mirassol, onde sofreu um revés de 6 a 0. Este resultado deixou a equipe de Diadema na última posição do Grupo C, sem pontos conquistados. O técnico Marcelo Cabo precisa trabalhar na recuperação do moral de sua equipe para reagir no campeonato.

Local da Partida

O confronto acontecerá na Neo Química Arena, lar do Corinthians desde 2014. Com capacidade para mais de 49 mil torcedores, o estádio promete estar vibrante com o apoio ao time da casa. A expectativa é de um grande público, dado o bom momento que o Corinthians atravessa no estadual.

Onde Assistir Corinthians x Água Santa?

Os fãs poderão acompanhar o jogo Corinthians x Água Santa em várias plataformas. A partida será transmitida pela CazéTV no YouTube e pelo Paulistão+, acessível via UOL Play, Nosso Futebol e Zapping.

Desfalques no Confronto

Para o duelo desta quarta-feira, o Corinthians terá que lidar com algumas ausências importantes. Os jogadores Maycon e Rodrigo Garro estão fora devido a lesões no joelho. Além disso, Breno Bidon e Felipe Longo estão com a Seleção Sub-20. No Água Santa, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni não jogará devido à expulsão na última rodada.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), Cacá, Matheus Bidu (Hugo); Alex Santana, André Carrillo, Ryan, Igor Coronado (Talles Magno); Yuri Alberto, Memphis Depay (Romero).

Água Santa:Ygor Vinhas; Ynaiã, Lucas Rocha, Fábio Sanches, Renan Castro; Wesley Dias, Netinho, Luan Dias, Robinho; Marco Antônio, Willen.

Desempenho Recente das Equipes

Chega ao jogo com duas vitórias consecutivas no Paulistão, mostrando força e buscando manter a liderança do Grupo A. Água Santa: Enfrenta dificuldades após uma goleada sofrida e busca seus primeiros pontos na competição.

Esperamos um confronto onde o Corinthians deve impor seu ritmo de jogo, aproveitando o fator casa para conquistar mais três pontos cruciais. O Água Santa precisa encontrar formas de se recuperar contra um adversário qualificado.