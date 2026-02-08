Em um clássico marcado por forte chuva, gramado pesado e ânimos exaltados, o Vasco superou as adversidades e o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, 8, em São Januário.
Pressionado por uma sequência de tropeços, o Cruzmaltino soube aproveitar a expulsão de um jogador rival ainda no primeiro tempo para construir a vitória na etapa final, com gols de Brenner e Philippe Coutinho. O resultado alivia a pressão sobre o time da casa e define os confrontos da próxima fase do Campeonato Carioca.
Chuva, poças e a expulsão decisiva
O duelo começou antes mesmo da bola rolar, com um atraso forçado pela tempestade que castigou o Rio de Janeiro e alagou o gramado de São Januário. Quando o jogo finalmente iniciou, o futebol técnico deu lugar à força física. As poças d’água travaram a bola repetidas vezes, dificultando a troca de passes e forçando erros de ambos os lados, como o lance em que Alexander Barboza e Barros se chocaram devido ao campo escorregadio.
O Botafogo, que entrou com uma formação alternativa por já estar classificado, tentou segurar o ímpeto vascaíno, mas a situação se complicou drasticamente aos 43 minutos. Marquinhos, que já havia recebido cartão amarelo no início do jogo, cometeu nova falta dura em Barros e foi expulso. Com um jogador a menos e o campo impraticável, o Alvinegro foi para o intervalo precisando se reorganizar defensivamente.
Brenner e Coutinho garantem o triunfo
Na volta para o segundo tempo, o Vasco não demorou a fazer valer a superioridade numérica. Logo aos 4 minutos, Coutinho cruzou para a área, a defesa botafoguense bateu cabeça e a bola sobrou para Brenner. O atacante não desperdiçou e finalizou de canhota para abrir o placar, marcando seu primeiro gol com a camisa vascaína e explodindo a torcida na Colina.
O domínio cruzmaltino se consolidou pouco depois. Aos 14 minutos, Brenner foi derrubado por Bastos dentro da área. Pênalti marcado. Philippe Coutinho assumiu a responsabilidade, deslocou o goleiro Léo Linck e ampliou para 2 a 0. O clima esquentou fora das quatro linhas, resultando na expulsão de Allan, do banco de reservas do Botafogo, após confusão com Andrés Goméz. Com a vantagem confortável, o Vasco administrou o resultado até o apito final.
O cenário para as quartas de final
A vitória foi crucial para o chaveamento do Estadual. Com o resultado, o Vasco assume a vice-liderança do Grupo A e enfrentará o Volta Redonda nas quartas de final.
Já o Botafogo, apesar da derrota, manteve a liderança do Grupo B e terá pela frente um clássico contra o Flamengo na próxima fase. O revés alvinegro também confirmou o título da Taça Guanabara para o Fluminense.