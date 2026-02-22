São Paulo e Palmeiras são os dois primeiros classificados à semifinal do Paulistão 2026. No sábado, 21, o Tricolor bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em Bragança, enquanto o Verdão goleou o Capivariano por 4 a o, nos primeiros duelos das quartas de final.
Os outros semifinalistas serão conhecidos neste domingo, 22. A partir das 16h (de Brasília), o Novorizontino, líder geral da primeira fase, recebe o Santos, enquanto a Portuguesa encara o Corinthians no Canindé, às 20h30. Esta fase é disputada em jogo único.
Com as vitórias de sábado, São Paulo e Palmeiras somaram três pontos na classificação geral, que será decisiva para os cruzamentos e mandos de campo da próxima fase. As semifinais são determinadas pelo acúmulo de pontos de todas as fases anteriores.
O time da semifinal com melhor campanha enfrenta o de 4ª melhor campanha, enquanto os que tiverem as melhores 2ª e 3ª campanhas jogam entre si. Os times de melhor campanha terão o mando de campo, já que as semifinais serão decididas em jogo único.
Neste momento, dos times ainda vivos, o Palmeiras quem tem a maior pontuação (19 pontos), seguido por Novorizontino e São Paulo (16), Lusa (15), Corinthians (14) e Santos (12).
Ou seja, se a semifinal for formada apenas pelos quatro grandes, com vitórias (três pontos) de Corinthians e Santos, a semifinal será formada por Palmeiras (1º) x Santos (4º) e Corinthians (2º) x São Paulo (3º). A data base para as semifinais é no domingo, dia 1º de março.
Os classificados às semifinais do Paulista
São Paulo
Palmeiras
Novorizontino ou Santos
Portuguesa ou Corinthians
Quem pega quem na semifinal do Paulistão 2026
1ª Melhor Campanha Geral x 4ª Melhor Campanha Geral
2ª Melhor Campanha Geral x 3ª Melhor Campanha Geral