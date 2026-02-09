O Brasileirão Betano começou mais cedo em 2026, mas tem algo que nunca muda: o prazer de se informar sobre o campeonato folheando o tradicional guia da PLACAR.
A edição de fevereiro já está disponível em versão digital em nosso aplicativo. A edição impressa chega à nossa loja no Mercado Livre e às bancas de todo o país ainda nesta semana.
O guia do Brasileirão, produzido em parceria com a Betano, patrocinadora oficial da competição, contém uma apresentação de todas as 20 equipes equipes participantes da Série A, com a ficha de 18 atletas e mais treinador de cada equipe, histórico na competição, esquema tático, uniformes, entre outras informações.
Além das fichase, este ano o guia do Brasileirão traz reportagens sobre os destaques desta temporada, como a corrida de dezenas de atletas por uma vaga entre os convocados da Copa do Mundo, o retorno da região norte à elite, a volta da dupla Athletiba e o aumento no número de SAFs e gramados sintéticos.
A tabela completa, outro item querido pelos assinantes, segue marcando presença e poderá ser preenchida a cada rodada. A edição traz ainda uma série de recordes e informações de almanaque, cuidadosamente coletados pelo jornalista Rodolfo Rodrigues.
Por fim, Ronaldo Kotscho, fotógrafo de PLACAR entre 1971 e 1986, relembra suas imagens mais icônicas no Brasileirão.
BARBA, CABELO E BIGODE
A sabedoria de arquibancada ensina que não se deve, em hipótese alguma, elogiar zagueiro e muito menos goleiro antes de o jogo terminar. O mesmo vale para os cartolas que – exceto um ou outro – insistem em atrasar o desenvolvimento do futebol nacional. É preciso, no entanto, tirar o chapéu para o início de mandato de Samir Xaud. De um completo anônimo entre os torcedores a presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos 41 anos, o médico, empresário e filho de Zeca Xaud, presidente da federação de Roraima por quatro décadas, foi o escolhido pelos caciques da bola para liderar as mudanças necessárias na entidade depois do afastamento de Ednaldo Rodrigues. Em pouco mais de seis meses, o jovem dirigente mostrou mais competência e disposição que seus jurássicos antecessores juntos.
Os belos discursos de Xaud foram rapidamente postos em prática. Em novembro de 2025, a CBF anunciou um novo calendário, com Estaduais mais enxutos, entre outras novidades que reduziram em até 15% o número de partidas dos times da Série A no ano. No mês seguinte, a entidade lançou oficialmente o seu Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), como foi batizado seu programa de fair play financeiro, que passará por um período de transição até entrar em vigência plena em 2028. Os clubes serão obrigados a organizar suas finanças, com tempo suficiente de adaptação. Em janeiro, a entidade foi além: anunciou a criação de um programa de profissionalização dos árbitros, com contratos anuais, salário fixo e metas de desempenho. Na primeira etapa, serão 72 profissionais contratados. Barba, cabelo e bigode.
Ao atacar em tempo recorde os três maiores entraves do futebol nacional – calendário, dívidas dos clubes e arbitragem –, Samir Xaud escancarou que bastava um pouco de boa vontade e uma visão mais atualizada sobre os negócios para melhorar consideravelmente o que já era bom. O Brasileirão Betano, afinal, é hoje um produto muito melhor do que há uma década. Os estádios são modernos e nunca estiveram tão cheios; a presença de treinadores estrangeiros fez evoluir o nível do jogo; talentos seguem sendo revelados em série e nossos clubes têm dominado o cenário continental, esportiva e financeiramente. Na contramão, tem crescido o número de gramados artificiais (ler mais a partir da pág 10), uma aberração que não se vê em nenhuma das maiores ligas nacionais do planeta.
Há muito a ser feito até que um dia, enfim, cheguemos à criação de uma liga independente da CBF, o que poderia ter ocorrido ainda em 1987, não fosse a ganância e incompetência dos dirigentes de clubes, que se manteve quase que inalterada desde então. Mas há boas práticas sendo aderidas, inclusive no ambiente quase sempre tóxico das redes sociais. Recentemente, antes do Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, o Flamengo encantou torcedores, seus e rivais, ao exibir uma impecável arte de divulgação na qual duas lendas da música, o tricolor Cartola e o rubro-negro Jorge Ben Jor apareciam nas janelas, com seus uniformes, em clima de paz. Sem deboche, sem picuinha, apenas respeito. Só não gostou quem ficou com inveja. No Maracanã, os torcedores beberam cerveja e se misturaram em um clima muito diferente daquele visto em outros estados. Não é tão difícil assim resolver os nossos problemas, basta arregaçar as mangas para valer. Samir Xaud é prova disso – e oramos aos deuses do futebol para que ele não queime nossa língua no futuro.
TUDO NA FAIXA
Guia do Brasileirão Betano 2026, edição 1532 de PLACAR