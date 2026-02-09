O Brasileirão Betano começou mais cedo em 2026, mas tem algo que nunca muda: o prazer de se informar sobre o campeonato folheando o tradicional guia da PLACAR.

A edição de fevereiro já está disponível em versão digital em nosso aplicativo. A edição impressa chega à nossa loja no Mercado Livre e às bancas de todo o país ainda nesta semana.

O guia do Brasileirão, produzido em parceria com a Betano, patrocinadora oficial da competição, contém uma apresentação de todas as 20 equipes equipes participantes da Série A, com a ficha de 18 atletas e mais treinador de cada equipe, histórico na competição, esquema tático, uniformes, entre outras informações.

Além das fichase, este ano o guia do Brasileirão traz reportagens sobre os destaques desta temporada, como a corrida de dezenas de atletas por uma vaga entre os convocados da Copa do Mundo, o retorno da região norte à elite, a volta da dupla Athletiba e o aumento no número de SAFs e gramados sintéticos.

A tabela completa, outro item querido pelos assinantes, segue marcando presença e poderá ser preenchida a cada rodada. A edição traz ainda uma série de recordes e informações de almanaque, cuidadosamente coletados pelo jornalista Rodolfo Rodrigues.