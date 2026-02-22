Parecia que a festa seria inteiramente rubro-verde no Canindé. Mas o futebol, em sua essência imprevisível, guardou a emoção para o último suspiro. O Corinthians, atual campeão estadual, sobreviveu a uma noite de enorme pressão, buscou o empate por 1 a 1 contra a Portuguesa aos 51 minutos do segundo tempo e e garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista nos pênaltis, com brilho de Hugo Souza.

Na semifinal, o Corinthians enfrentará o Novorizontino, time de melhor campanha na primeira fase, enquanto o Palmeiras fará clássico contra o São Paulo.

A partida deste domingo, 22, foi um roteiro de sofrimento para o Timão e de afirmação — seguida de frustração — para a Lusa. O time da casa foi superior durante a maior parte do confronto, desperdiçou um pênalti defendido por Hugo Souza e abriu o placar com um golaço de Zé Vitor. No entanto, a máxima do “quem não faz, leva” puniu a equipe mandante no apagar das luzes, quando Vitinho acertou um chute decisivo para igualar o marcador.

Hugo Souza brilha e Lusa desperdiça chance de ouro

Desde o apito inicial do árbitro Raphael Claus, a Portuguesa mostrou que não estava disposta a apenas se defender. Com uma postura agressiva, a Lusa explorou as falhas defensivas do Corinthians, especialmente nas costas dos laterais. O primeiro tempo foi de domínio dos donos da casa, que viram o goleiro Hugo Souza se transformar no grande personagem da etapa inicial.

O momento de maior tensão ocorreu aos 23 minutos. Renê foi derrubado na área pelo próprio Hugo Souza: pênalti marcado. O mesmo Renê foi para a cobrança, bateu no canto, mas o arqueiro corintiano foi buscar, operando um milagre para manter o zero no placar. Apesar do erro, a Portuguesa não se abateu e continuou pressionando, enquanto o Corinthians, com Memphis Depay isolado e pouca criatividade no meio-campo, não conseguia finalizar com perigo.

A bomba de Zé Vitor e a pressão contínua

A insistência da Portuguesa foi recompensada ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Zé Vitor aproveitou uma sobra viva na entrada da área e soltou uma bomba, sem chances para Hugo Souza, abrindo o placar e explodindo a torcida no Canindé. O 1 a 0 parcial refletia a superioridade da equipe, que foi para o intervalo com mais posse de bola e finalizações.

Na volta para o segundo tempo, o cenário não mudou drasticamente. O Corinthians tentou se lançar ao ataque com as entradas de Garro e, posteriormente, Pedro Raul e Vitinho, mas continuou sofrendo com os contra-ataques. Hugo Souza precisou trabalhar novamente aos 48 minutos para evitar o segundo gol em chute de João Vitor. Aos 89, Maceió protagonizou um lance incrível: arrancou do meio-campo, invadiu a área, mas chutou para fora, desperdiçando a chance de matar o jogo.