Brasil de Pelotas x Grêmio: horário, escalações e onde assistir

O Grêmio inicia o Campeonato Gaúcho de 2025 almejando um feito inédito: conquistar seu oitavo título consecutivo. Sob a liderança do técnico Gustavo Quinteros, o tricolor gaúcho se prepara para igualar o recorde estabelecido pelo Internacional nos anos 1970. A jornada começa nesta quarta-feira, 22 de janeiro, enfrentando o Brasil de Pelotas, em uma partida que promete fortes emoções.

O histórico estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), será o palco deste primeiro confronto. Conhecido por ser a casa do Brasil de Pelotas, ou Xavante, o estádio representa um desafio. O Grêmio, no entanto, busca iniciar a temporada com uma vitória, demonstrando capacidade de compensar a saída de jogadores chave e incorporando as táticas do novo técnico.

Como Acompanhar a Partida?

Os torcedores podem assistir ao jogo entre Brasil de Pelotas e Grêmio ao vivo no canal fechado SporTV ou pelo pay per view do Premiere. A partida tem início às 22h, horário de Brasília, marcando o começo da competição que movimenta os ânimos no sul do país.

Histórico e Expectativas

Historicamente, o Grêmio tem vantagem sobre o Brasil de Pelotas, somando 38 vitórias em 74 encontros. O Brasil de Pelotas venceu 9 vezes, com 27 partidas terminando empatadas. No último confronto, em março de 2024, o Grêmio saiu vitorioso por 2 a 0, nas quartas de final do campeonato.

Contudo, o tricolor enfrenta desafios com a saída do goleiro Marchesín para o Boca Juniors, a lesão de Kannemann e a ausência temporária de Gustavo Cuéllar, que retorna somente no fim de semana. Essas questões são obstáculos a serem superados para manter a predominância no campeonato estadual.

Desafios em 2025

O Grêmio precisa se adaptar rapidamente ao estilo de jogo de Gustavo Quinteros. Com pouco tempo de trabalho, a adaptação ainda é uma incógnita. Porém, o histórico de sucesso do clube em campeonatos estaduais é um fator que alimenta a confiança para uma boa temporada.

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Pavon, Aravena e Braithwaite.



Já o Brasil de Pelotas entra em campo sem grandes desfalques, contando com o destaque do volante Juliano Fabro. Sob a supervisão de William de Mattia, o Xavante promete ser um adversário complicado para o Grêmio em 2025.