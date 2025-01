Botafogo SP x São Paulo: horário, escalações e onde assistir

O pontapé inicial do Campeonato Paulista 2025 apresenta, em sua segunda rodada, um duelo entre Botafogo-SP e São Paulo. A partida está agendada para segunda-feira, 20 de janeiro, às 20h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, que abriga até 29 mil fãs. O Botafogo-SP busca sua primeira vitória na competição, enquanto o São Paulo precisa equilibrar suas atenções entre desafios internacionais e locais.

Na rodada de abertura, o Botafogo-SP não conseguiu vencer, sendo derrotado pelo Guarani. O São Paulo, que está participando da FC Series nos Estados Unidos, enfrenta o desafio de se ajustar ao ritmo do estadual ao retornar. Ambos os times têm obstáculos a superar, e o confronto promete ser aguerrido.

Onde assistir ao vivo Botafogo-SP x São Paulo?

A transmissão ao vivo será exclusiva do serviço pago Nosso Futebol+ (Pay-per-view). Com início às 20h, os torcedores poderão acompanhar cada movimento desse confronto que agitará Ribeirão Preto.

Desfalques para a partida

O Botafogo-SP entrará em campo sem seu goleiro titular Victor Souza, afastado por lesão após a estreia, cabendo a João Carlos a responsabilidade. O São Paulo, com seus principais atletas ainda nos Estados Unidos para pré-temporada e FC Series, conta com o retorno de Rafael e Arboleda ao Brasil, podendo ser titulares na partida.

Botafogo SP: João Carlos; Jeferson, Edson, Allyson e Jean Victor; Jean, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Silvinho, Toró e Pablo Thomaz.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santi Longo, Bobadilla e Rodriguinho; Henrique, Ryan Francisco e William Gomes.

Retrospecto entre Botafogo-SP e São Paulo

Historicamente, o São Paulo leva vantagem. Em 99 confrontos, conforme dados do portal oGol, o Tricolor obteve 53 vitórias, contra 17 do Botafogo-SP, além de 29 empates, evidenciando o domínio do São Paulo nos embates entre as equipes.

Perspectivas e situação atual das equipes

Nos últimos cinco jogos, o Botafogo-SP conta com duas derrotas, uma vitória e dois empates. O São Paulo, ainda ajustando-se na pré-temporada, registra dois empates, duas derrotas e uma vitória. A falta de ritmo pode ser um desafio adicional para o Tricolor Paulista no confronto.

Apesar das adversidades enfrentadas por ambas as equipes, o São Paulo aparece como favorito. O apoio da torcida em Ribeirão Preto é crucial para o Botafogo-SP, que busca recuperação no campeonato. O desfecho desse duelo será determinante para as ambições de cada time no Paulistão 2025.