O Botafogo-SP recebe o Primavera na noite desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, em um confronto decisivo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 20h00 (horário de Brasília) no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, colocando frente a frente equipes com objetivos distintos neste início de temporada.

Pantera pressionado pela primeira vitória

O início de campanha do Botafogo-SP acendeu o sinal de alerta no clube. Atualmente na 15ª colocação da tabela geral, a equipe soma apenas dois pontos em três jogos disputados, fruto de dois empates e uma derrota. O revés mais recente foi doloroso: uma goleada por 5 a 0 sofrida para o Red Bull Bragantino.

Jogando diante de sua torcida, o Pantera encara o duelo como uma oportunidade crucial para virar a chave na competição. A necessidade de somar três pontos é imediata, não apenas para subir na classificação, mas também para afastar precocemente o risco de luta contra o rebaixamento — lembrando que os dois últimos colocados caem para a Série A2 — e recuperar a confiança para a sequência do estadual.

Primavera quer se firmar no G8

Do outro lado, o Primavera vive um momento mais estável em sua estreia na elite do futebol paulista. O time de Indaiatuba ocupa a 6ª posição na tabela, somando quatro pontos até o momento, com uma campanha equilibrada de uma vitória, um empate e uma derrota.

Para os visitantes, pontuar fora de casa contra um adversário tradicional seria um passo importante para se consolidar na zona de classificação para as quartas de final (G8). A equipe busca aproveitar a pressão sobre os donos da casa para surpreender e manter-se na parte de cima da tabela.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será exclusiva via streaming. O confronto será exibido pela plataforma Max (antiga HBO Max), que detém parte dos direitos de transmissão do Paulistão 2026.