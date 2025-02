Paulistão: entenda como está a luta por classificação e contra queda

Atual tricacampeão paulista, o Palmeiras ainda vive situação bastante delicada no Campeonato Paulista. Embora tenha vencido o Botafogo-SP por 3 a 1 na última quinta-feira, 20, a equipe comandada por Abel Ferreira sofre com os riscos de queda precoce no estadual.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

O Verdão só passará adiante no torneio em duas hipóteses, ambas vencendo sua partida contra o Mirassol, fora de casa. Se tropeçar, automaticamente está eliminado. Para isso, precisará torcer ainda por um empate ou derrota da Ponte Preta, que recebe o Red Bull Bragantino.

Pesa favoravalmente para os palmeirenses o fato que o clube de Bragança Paulista também busca a confirmação de sua vaga no Grupo B – atualmente é o segundo colocado, com 14 pontos -, mas pode ser ultrapassado por Guarani e Portuguesa, ambos com 12.

Publicidade

PLACAR desenha a situação de classificação e rebaixamento da competição:

Grupo A

Corinthians – 26 pontos

Mirassol – 16 pontos

Botafogo-SP – 11 pontos

Inter de Limeira – 7 pontos

Já classificados, Corinthians e Mirassol só cumprem tabela no torneio nas partidas diante de Guarani e Palmeiras, respectivamente. A Inter de Limeira, contudo, joga pela sua permanência na elite estadual diante do Santos como mandante.

O time do interior paulista entra em campo virtualmente rebaixado, com sete pontos. Pelo regulamento do Paulistão, as duas piores campanhas da primeira fase descem de divisão. Atualmente é a segunda pior.

Para escapar, a chance é vencer o Santos e torcer por deslizes de Noroeste e Água Santa, todos com a mesma pontuação.

Publicidade

Grupo B

Santos – 15 pontos

Bragantino – 14 pontos

Guarani – 12 pontos

Portuguesa – 12 pontos

Na chave, o Santos tem classificação encaminhada mas ainda não 100% garantida. O Peixe só depende de um empate em Limeira para não depender do tropeço de nenhum de seus rivais para seguir adiante.

Na segunda colocação, com 14, Red Bull Bragantino visita a Ponte Preta, enquanto Guarani e Portuguesa, ambos com 12, jogam contra Corinthians e Noroeste fora de casa.

As equipes precisam vencer seus jogos e torcer por tropeços de Santos, com derrota, ou Bragantino, com derrota ou empate.

Grupo C

São Paulo – 16 pontos

Novorizontino – 15 pontos

Noroeste – 7 pontos

Água Santa – 7 pontos

Também já classificados, São Paulo e Novorizontino só cumprem tabela na 12ª rodada do estadual. Contudo, Noroeste e Água Santa buscam sua sobrevivência na elite.

A equipe de Bauru assegura sua manutenção se vencer, independentemente de outros resultados. Se empatar, precisa torcer por tropeços de Água Santa e Inter de Limeira. E, caso perca, para que as mesmas equipes também sejam derrotadas.

Já o Netuno tem situação mais delicada: precisa vencer o Velo Clube, fora de casa, e torcer para que Noroeste ou Inter de Limeira tropecem em seus jogos. Um empate asseguraria o time de Diadema caso Noroeste e Inter de Limeira percam.

Grupo D

São Bernardo – 23 pontos

Ponte Preta – 22 pontos

Palmeiras – 20 pontos

Velo Clube – 10 pontos

O Bernô é o único time já classificado. A equipe do ABC Paulista pode até perder a liderança em caso de vitória da Ponte Preta, mas não pode ser ultrapassada pelo Palmeiras já que tem sete vitórias contra cinco do rival – primeiro critério de desempate.

O Palmeiras, com isso, luta pela segunda vaga diretamente com a Macaca. Para passar, o Verdão precisa vencer o Mirassol e torcer para que a Ponte empate ou seja derrotada diante do Red Bull Bragantino, em casa.

Caso não vença, o time de Campinas ainda pode passar em caso de tropeço do Verdão. O Velo Clube precisa vencer ou empatar com o Água Santa para garantir sua permanência na elite. Com dez pontos, mesmo em caso de derrota pode se salvar com tropeços de Noroeste ou Inter de Limeira.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.