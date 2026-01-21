Nesta quinta-feira (22), a bola rola para um confronto decisivo pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2026. O Boavista-RJ recebe a Portuguesa-RJ no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. A partida, marcada para as 19h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas forças tradicionais do futebol do Rio de Janeiro em busca de estabilidade na competição.

Cenário do confronto na Taça Guanabara

O início do estadual exige recuperação imediata para ambos os lados. O Boavista, que soma uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas, aposta no fator casa para se consolidar na parte superior da tabela. O objetivo do Verdão de Saquarema é garantir pontos em seus domínios, aproveitando o conhecimento do gramado do Elcyr Resende para impor seu ritmo e sonhar com uma vaga nas fases finais ou assegurar um lugar na Taça Rio.

Por outro lado, a equipe da Ilha do Governador chega pressionada. Com um empate e uma derrota até o momento, a Lusa precisa urgentemente de um resultado positivo para não se complicar na tabela e manter vivas as esperanças de classificação. Conhecida por montar elencos competitivos, a Portuguesa tenta superar a ansiedade inicial para pontuar longe de casa e equilibrar o duelo tático contra os mandantes.

Onde assistir a Boavista-RJ x Portuguesa-RJ

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo ao vivo, a transmissão será realizada de forma exclusiva pelo Premiere (serviço de pay-per-view). A expectativa é de um jogo disputado, onde cada detalhe poderá definir o vencedor nesta terceira rodada.