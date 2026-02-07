O Bangu recebe o Boavista-RJ neste sábado, 7, em confronto decisivo pela sexta rodada do Campeonato Carioca de 2026. A partida acontece no tradicional estádio de Moça Bonita, na zona oeste do Rio de Janeiro, com a bola rolando às 21h (horário de Brasília).

Duelo direto pela classificação

O embate marca um momento crucial na fase de grupos da Taça Guanabara, colocando frente a frente duas equipes que dependem apenas de suas próprias forças para avançar às quartas de final. O Bangu, jogando em casa, ocupa a terceira posição do Grupo A com nove pontos. Uma vitória garante a vaga na próxima fase sem a necessidade de depender de resultados paralelos.

O técnico Flávio Tinoco destacou a importância do apoio da torcida para fazer o dever de casa. O Alvirrubro, que busca uma campanha de afirmação após retornar à elite estadual, encara o jogo como uma verdadeira final. Do outro lado, o Boavista chega a Moça Bonita ciente das dificuldades, mas confiante na competitividade do elenco. O time de Saquarema também entra em campo com chances de classificação e pode até avançar com um empate, dependendo da combinação de resultados da rodada.

O fator Moça Bonita

Atuar em seus domínios é a grande aposta do Bangu. O estádio de Moça Bonita é historicamente conhecido por oferecer um ambiente hostil aos visitantes, seja pelo calor ou pela pressão da torcida local. Nesta altura da competição, o aproveitamento em casa torna-se fundamental não apenas para buscar a vaga no mata-mata, mas também para consolidar a posição do clube na tabela geral.

O Verdão de Saquarema, por sua vez, deve adotar uma postura estratégica, tentando explorar os espaços deixados pelo mandante e as jogadas de bola parada para surpreender e levar pontos importantes para a Região dos Lagos.

Onde assistir

Para o torcedor que deseja acompanhar todos os lances desta decisão, a transmissão será realizada de forma exclusiva pelo Premiere (serviço de pay-per-view). O confronto promete equilíbrio e intensidade, refletindo a busca de ambas as agremiações por um lugar de destaque no cenário estadual em 2026.