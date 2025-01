Atlético-MG x Democrata: horário, escalações e onde assistir

O Atlético Mineiro se prepara para entrar em campo nesta quarta-feira, 22, enfrentando o Democrata na segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no Mineirão, e o clube optará por um time alternativo, já que a equipe principal está nos Estados Unidos para compromissos de pré-temporada. O técnico Cuca escalará jovens talentos que terão a chance de mostrar seu potencial.

Na estreia do estadual, o Atlético empatou sem gols com o Aymorés, utilizando uma equipe semelhante. Com o elenco principal na FC Series nos EUA, a expectativa é que os jovens jogadores da equipe alternativa demonstrem suas habilidades no campeonato regional.

Atlético Utiliza Time Alternativo e Jovens Promessas

Contra o Democrata, a escalação do Atlético-MG provavelmente incluirá jogadores do sub-20, devido às obrigações internacionais do clube. Os torcedores podem esperar por novas caras e promessas do clube representando o Galo em campo.

A provável formação incluirá Gabriel Delfim no gol; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César na defesa; Paulo Vitor, Vitinho, Robert e Iseppe no meio-campo, com Luiz Felipe e João Rafael no ataque. Sob comando do técnico Guilherme Della Déa, o time busca pontos importantes no estadual.

Atlético: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Vitinho, Robert e Iseppe (Louback); Luiz Felipe e João Rafael.

Democrata: Thulio; Lucas Evangelista, Antônio Júnior, Lula e Wender; Luanderson Silva, Gustavo Caetano e Luann Augusto; Juan Carlos, Marquinhos Brazion e Wallace

Como Assistir ao Jogo Entre Atlético-MG e Democrata?

Os fãs poderão acompanhar o jogo contra o Democrata pelo canal SporTV na TV fechada e pelo serviço pay-per-view Premiere. A partida acontecerá às 19h (horário de Brasília), oferecendo a oportunidade para a torcida ver o desempenho dos jovens talentos enfrentando adversários experientes.

Quais São os Próximos Desafios do Atlético-MG?

Atlético-MG x Democrata – 22/01 às 19h – Campeonato Mineiro

Orlando City x Atlético-MG – 25/01 às 17h – FC Series

Pouso Alegre x Atlético-MG – 26/01 às 16h – Campeonato Mineiro

Atlético-MG x América-MG – 29/01 às 21h30 – Campeonato Mineiro

Villa Nova x Atlético-MG – 01/02 às 16h30 – Campeonato Mineiro

O Atlético-MG enfrenta uma agenda lotada até o final do mês, com jogos tanto no Campeonato Mineiro quanto na FC Series. O destaque da FC Series é o confronto com o Orlando City, que será um importante teste para os jovens do Atlético.

Como Está o Desempenho Recente do Atlético-MG?

Recentemente, o Atlético-MG obteve resultados variados. No dia 19 de janeiro, empatou 0 a 0 com o Aymorés pelo Campeonato Mineiro. Anteriormente, em 18 de janeiro, empatou também sem gols com o Cruzeiro na FC Series. Fechando o ano anterior, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro, mas sofreu derrotas para Vasco e Botafogo em jogos posteriores.

Atualmente, no Campeonato Mineiro, o Atlético está na terceira posição do Grupo A e segue participando de outras competições, como a FC Series, buscando aprimorar a equipe para os desafios de 2024.