Este domingo, 25, promete parar Belo Horizonte. Em um dos maiores clássicos do Brasil, o Atlético-MG recebe o rival Cruzeiro na Arena MRV, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola às 18h (de Brasília), colocando à prova não apenas a rivalidade histórica, mas também o duelo tático entre dois treinadores de renome internacional.

Momentos opostos e pressão no Estadual

A partida ocorre em um estágio inicial da competição, mas a tensão já se faz presente, especialmente para os donos da casa. O Galo chega ao clássico ainda sem vitórias no torneio, o que aumenta a cobrança sobre o técnico Jorge Sampaoli. O argentino, que iniciou sua segunda passagem pelo clube em setembro de 2025, busca seu primeiro triunfo no ano para aliviar o ambiente e consolidar o trabalho diante da torcida.

Do lado da Raposa, o cenário é de foco total. Oficializado em dezembro de 2025, o técnico Tite optou por poupar titulares na rodada anterior, destacando a importância estratégica do clássico. Mesmo com 24 horas a menos de preparação que o adversário, o time celeste aposta na organização para buscar um resultado positivo fora de casa e garantir uma boa posição na busca pela classificação às semifinais.

O duelo tático na Arena MRV

Jogando sob seus domínios, o Atlético-MG deve tentar impor um ritmo intenso, característica marcante das equipes de Sampaoli. A expectativa é que o time utilize a atmosfera da Arena MRV como um 12º jogador para sufocar o adversário desde os minutos iniciais, buscando uma postura ofensiva e de alta pressão.

Em contrapartida, o Cruzeiro de Tite deve apostar no equilíbrio tático e na solidez defensiva. O treinador terá a missão de neutralizar o ímpeto alvinegro e explorar as brechas deixadas pelo estilo agressivo do rival. A disciplina tática será fundamental para o Cabuloso, que vê no clássico uma oportunidade de afirmação de força do elenco para o restante da temporada.

Onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro

O clássico mineiro terá ampla cobertura de transmissão. Na TV aberta, a partida será exibida pela TV Globo (para Minas Gerais). Na TV fechada, o jogo passa no SporTV, além da opção pay-per-view no Premiere.

Para quem prefere acompanhar via internet, haverá transmissão nas plataformas digitais do Grupo Globo, incluindo o portal ge.globo, o canal Ge TV e o streaming Globoplay (disponível também na versão internacional).