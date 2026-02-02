O saldo de saída dos jogadores do Atlético-MG neste início de temporada corresponde a mais de um time. Mirando uma reformulação no elenco, 12 jogadores do Galo já deixaram a equipe. Agora, a expectativa é de mais uma baixa: Júnior Santos, que custou R$ 48 milhões aos cofres do clube, deve ser emprestado ao Bahia.

Entre empréstimos, vendas, liberações ou simplesmente não renovações de contratos, a diretoria aliviou a folha salarial do clube. De acordo com o ge, as saídas “enxugaram” mais de R$ 5 milhões em salários. Com isso, o técnico Jorge Sampaoli pôde montar um novo elenco, ainda com alguns jogadores da última temporada, e contar com reforços para este ano.

Até o momento, o Atlético-MG anunciou seis jogadores. Para o setor defensivo, acertou os laterais Angelo Preciado, ex-Sparta Praga, e Renan Lodi, ex-Al-Hilal. Já para o meio-campo, trouxe os volantes Maycon, ex-Corinthians, e Victor Hugo, ex-Santos. Por fim, para o ataque, fechou com Alan Minda, ex-Cercle Brugge, e Mateo Cassierra, ex-Zenit.

Dentre as saídas do Atlético, o último a deixar o clube foi o atacante Rony. Em uma transferência de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões), o jogador de 30 anos assinou um contrato de três anos com o Santos. Pelo Galo, disputou 65 partidas, com 14 gols e seis assistências, e venceu o Campeonato Mineiro no ano passado.

Saídas do Atlético-MG em 2026