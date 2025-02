AO VIVO: Cruzeiro x América-MG pela semifinal do Mineiro

Cruzeiro e América-MG entram em campo neste domingo, 16, em primeiro encontro válido pela semifinal do Campeonato Mineiro. A partida acontece no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília). O jogo da volta é no próximo sábado, 22, no Independência.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Os lances de Cruzeiro x América-MG pelo Mineiro: