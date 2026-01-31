O América-MG fez valer o fator casa e reencontrou o caminho das vitórias na noite deste sábado (31). Jogando na Arena Independência, o Coelho derrotou a U.R.T por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O resultado encerra uma sequência de três empates do time da capital e tira a invencibilidade do Trovão Azul, que detinha a melhor campanha geral da competição até então.

Domínio, trivela e gol

A partida começou com o América-MG buscando impor seu ritmo, enquanto a URT adotou uma postura cautelosa, postada em seu campo de defesa à espera de contra-ataques que raramente se concretizaram. O Coelho controlou a posse e rondou a área adversária desde os primeiros minutos, chegando a assustar com um quase golaço de Eduardo Person, que tentou encobrir o goleiro Ariel.

A insistência ofensiva foi recompensada aos 22 minutos, em uma jogada de rara felicidade técnica. O paraguaio Segovia desequilibrou a defesa adversária com um lindo passe de três dedos, encontrando Eduardo Person na linha de fundo. O meio-campista serviu Paulo Victor, que, livre de marcação no coração da área, apenas empurrou para as redes, decretando o 1 a 0.

Susto e administração do resultado

Na segunda etapa, a URT tentou sair mais para o jogo, promovendo alterações para ganhar fôlego ofensivo, mas esbarrou na falta de organização e na solidez defensiva dos mandantes. O América-MG, por sua vez, administrou a vantagem com relativa tranquilidade, embora tenha diminuído o ritmo.

O momento de maior tensão para a torcida americana ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo. Após um bate-rebate na área, a bola sobrou limpa para Mateus Peloggia, quase na pequena área. O jogador da URT, no entanto, desperdiçou a chance de ouro do empate, finalizando à direita do gol de Gustavo. Nos acréscimos, o goleiro Ariel ainda evitou o segundo gol do Coelho em chute de Paulinho, mas o placar permaneceu inalterado.

Com a vitória, o América-MG chega aos 12 pontos e consolida sua liderança no Grupo B. Já a URT, apesar da derrota, permanece na ponta do Grupo A com 11 pontos, mas vê sua vantagem na classificação geral diminuir.