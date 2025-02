América-MG elimina o Cruzeiro nos pênaltis vai para a final do Mineiro

O América-MG é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro de 2025. Neste sábado, 22, o Coelho mediu forças contra o Cruzeiro no segundo encontro válido pela semifinal. As equipes voltaram a empatar por 1 a 1, desta vez no Independência, e a classificação foi decidida nos pênaltis. O Coelho levou a melhor com um placar de 4 a 2 e eliminou o Cabuloso.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Não faltaram emoções no primeiro tempo da decisão. O Cruzeiro começou melhor, criando as principais oportunidades no Independência, com Gabigol, William, Matheus Henrique e até Kaio Jorge. Apesar do volume, demorou para a rede balançar, e quando balançou foi para o outro lado.

Publicidade

O América foi responder a pressão aos 31 minutos, quando Adyson passou pela marcação e acionou Marlon. O lateral chutou cruzado e abriu o marcador dentro de casa.

O Cabuloso não se deixou abater e conseguiu reagir rápido, oito minutos depois. Em cobrança de falta, Eduardo lançou para Lucas Romero, que dominou e bateu para o empate ainda no primeiro tempo.

Se o jogo foi movimentado no primeiro tempo, a etapa final também não deixou a desejar. Os goleiros Cássio e Matheus Mendes foram se tornando protagonistas. Aos 32 minutos, o Cruzeiro teve a chance da virada com Gabigol, que desperdiçou duas vezes no mesmo lance.

Publicidade

O empate foi se arrastando até os minutos finais. Nos acréscimos, Marlon foi cortar o chute de Yago que acabou cometendo pênalti para o América – anotado com auxílio do VAR. O atacante Jonathas foi para a bola decidir a classificação, mas parou no brilhante goleiro Cássio, que defendeu e adiou ainda mais a decisão.

Na cobrança de pênaltis, quem começou brilhando foi o goleiro americano. Na cobrança de William, Matheus Mendes foi buscar. Mais tarde foi a vez do zagueiro Marlon errar o alvo e deixar o América com a bola do jogo – outra vez. Na cobrança seguinte, Cássio parou Figueiredo e manteve o Cruzeiro vivo.

Nas últimas cobranças, Gabigol pelo Cruzeiro e Marlon pelo América. O atacante do Cabuloso acertou a trave antes da bola morrer na rede. Autor do gol no tempo normal, o atleta do Coelho foi para decidir e cavou em cima do Cássio: 4 a 2 nos pênaltis e América na final.