Água Santa x Palmeiras: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras enfrenta o Água Santa na 8ª rodada do Campeonato Paulista, buscando recuperação após empatar no clássico contra o Corinthians. Com 12 pontos, o Verdão precisa vencer para não perder contato com o líder do Grupo D, São Bernardo, que possui 16 pontos. Por outro lado, o Água Santa tenta superar momentos difíceis sob o comando de Pintado, após uma derrota de 4 a 0 para o Guarani, que deixou o clube na última posição do Grupo C.

Publicidade

O Estádio Mané Garrincha recebe o jogo, em uma decisão do Palmeiras de jogar em Brasília para aumentar a arrecadação com a torcida. Este confronto representa mais do que uma partida: é uma chance de afirmação para ambos os times durante o campeonato.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Desafios do Água Santa

O Água Santa, na situação delicada do Grupo C, enfrenta desafios tanto táticos quanto de integração após a chegada de seu novo técnico, Pintado. Esta será a segunda partida dele no comando, onde buscará estabilizar e melhorar o rendimento do time. O desafio aumenta com a ausência de Netinho, suspenso, exigindo ajustes estratégicos.

O jogo em campo neutro, com torcida majoritária do Palmeiras, testará a resistência e habilidade do Água Santa frente à pressão e a um adversário tradicionalmente forte como o Palmeiras.

Expectativas para o Palmeiras

Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras deseja não só vencer como também aumentar o saldo de gols contra um adversário menos expressivo. A ausência de jogadores como Bruno Rodrigues e Paulinho, que estão em recuperação, representa um desafio para manter elevada competitividade.

Publicidade

Apesar de aparentemente mais fácil, o Palmeiras não deve subestimar o adversário, focando na disciplina tática e determinação.

Transmissão de Água Santa x Palmeiras

O jogo ocorre no domingo, 9 de setembro, às 18h30 (horário de Brasília), com várias opções de transmissão:

Record TV: Transmissão em TV aberta. CazéTV e Paulistão+: Opções de streaming com flexibilidade para os torcedores.

A partida entre Palmeiras e Água Santa é crucial para ambas as equipes. O Palmeiras busca fortalecer sua posição e chegar à liderança do grupo, enquanto o Água Santa procura uma reação vital para sair da lanterna. Com várias variáveis em jogo, espera-se um duelo emocionante e disputado no campo.