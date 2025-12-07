O Wolverhampton recebe o Manchester United nesta segunda-feira, 8 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no estádio Molineux. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O confronto coloca frente a frente o lanterna da competição, que vive uma crise profunda e ainda não venceu, contra os Red Devils, que buscam maior regularidade para subir na tabela de classificação.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Drama absoluto no Molineux

A situação do time da casa é desesperadora. Ocupando a 20ª e última colocação na tabela, o Wolverhampton soma apenas 2 pontos em toda a competição. A campanha de nenhuma vitória, dois empates e 12 derrotas reflete um momento técnico e psicológico extremamente delicado. Vindo de uma sequência de seis derrotas consecutivas na liga, a equipe entra em campo sob pressão máxima, precisando urgentemente estancar a sangria de resultados negativos para manter viva a esperança de evitar o rebaixamento.

United busca consistência

Do outro lado, o Manchester United chega para o confronto ocupando a 9ª posição, com 21 pontos. Com uma campanha de seis vitórias, três empates e quatro derrotas, o time visitante tem oscilado, mas demonstra muito mais solidez que o adversário. Nos últimos cinco jogos, o United alternou resultados, indicando que ainda busca o equilíbrio ideal. Uma vitória fora de casa contra o lanterna é vista como obrigação para que a equipe possa se aproximar do pelotão de frente e brigar por vagas nas competições europeias da próxima temporada.

Contexto na Tabela e Expectativas

Para o Wolverhampton, a partida é decisiva. Com nove pontos separando-o do primeiro time fora da zona de rebaixamento, qualquer resultado que não seja uma vitória aprofunda ainda mais a crise. A imprensa e os torcedores esperam uma reação de orgulho, mas o pessimismo é a tônica, especialmente após a derrota em casa para o Nottingham Forest no meio da semana.

O Manchester United, por sua vez, vê o jogo como um passo crucial para se consolidar na parte de cima da tabela. A meta do clube é retornar à Liga dos Campeões, e tropeçar contra o último colocado seria um golpe duro nas ambições da equipe. A expectativa é de domínio e uma vitória convincente para ganhar moral para a sequência de jogos de dezembro.

Prováveis Escalações e Desfalques