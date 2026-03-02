Em situações opostas na tabela de classificação, o Wolverhampton recebe o Liverpool nesta terça-feira, 3. A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, acontece no estádio Molineux, às 17h15 (de Brasília). O confronto coloca frente a frente um time que luta desesperadamente contra o rebaixamento e outro que busca se consolidar na zona de classificação para as competições europeias.

Liverpool na caça ao topo

O Liverpool vive um momento favorável e chega motivado para o confronto, sendo apontado como favorito pela imprensa esportiva. Ocupando a 5ª posição com 48 pontos, os Reds estão firmes na briga pelas vagas na próxima Champions League. A campanha sólida de 14 vitórias, 6 empates e 8 derrotas reflete a qualidade do elenco.

O momento atual é de alta confiança: nos últimos cinco compromissos pela liga, o time conquistou quatro vitórias e sofreu apenas uma derrota. Mesmo jogando fora de casa, a equipe busca aproveitar seu poderio ofensivo para explorar as fragilidades do adversário e somar três pontos cruciais.

Wolves em situação dramática

Por outro lado, a temporada do Wolverhampton tem sido extremamente difícil para seus torcedores. Ocupando a 20ª e última colocação na tabela (lanterna), a equipe soma apenas 13 pontos até o momento. Com uma campanha frágil de apenas duas vitórias, sete empates e 20 derrotas, o time da casa precisa de uma reação imediata para manter viva a esperança de permanência na elite.

Para os Wolves, a partida é vista como uma das últimas chances de iniciar uma recuperação. Jogando em casa, a equipe tentará se apoiar na força de sua torcida para surpreender o gigante de Liverpool, embora a oscilação recente nos resultados torne o desafio ainda maior.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo, a transmissão no Brasil será realizada pela ESPN (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. A bola rola às 17h15, prometendo muita tensão e disputa no Molineux.