Em uma tarde que parecia controlada pelos donos da casa, o futebol puniu a ineficiência e premiou a estrela de quem veio do banco. O Chelsea dominou amplamente o primeiro tempo, mas sucumbiu a erros defensivos cruciais e sofreu uma virada dolorosa de 2 a 1 para o Aston Villa neste sábado (27), no Stamford Bridge. O herói da partida foi Ollie Watkins, que entrou na etapa final para marcar os dois gols dos visitantes, mantendo os Leões firmes na perseguição aos líderes do Campeonato Inglês.
Domínio estéril e vantagem parcial
O início da partida desenhou um cenário de monólogo. Com picos de 76% de posse de bola, o Chelsea empurrou o adversário para o campo de defesa. Palmer e Garnacho eram as principais válvulas de escape, criando oportunidades que paravam na defesa bem postada ou na falta de pontaria. A insistência, porém, deu resultado aos 37 minutos: após escanteio fechado cobrado por James, o brasileiro João Pedro desviou na pequena área para abrir o placar, fazendo justiça ao volume de jogo apresentado pelos Blues até aquele momento.
A entrada de Watkins e o castigo pelos erros
O técnico do Aston Villa mudou a história do jogo aos 60 minutos, lançando Ollie Watkins e Jadon Sancho a campo. A resposta foi imediata, mas contou com uma colaboração vital da defesa londrina. Aos 63, uma saída de bola errada da zaga do Chelsea permitiu que Rogers controlasse na intermediária e servisse Watkins. O camisa 11 dividiu com o goleiro Robert Sánchez e, no bate-rebate, a bola morreu no fundo das redes. O gol de empate desestabilizou emocionalmente os donos da casa e inflamou os visitantes, que passaram a acreditar na vitória.
Virada pelo alto e tropeços no fim
O Aston Villa sentiu o momento favorável e foi para cima, criando chances claras com Maatsen e Sancho, paradas por defesas importantes de Sánchez. No entanto, a pressão surtiu efeito aos 85 minutos. Em cobrança de escanteio de Tielemans, Watkins subiu livre de marcação para cabecear e decretar a virada. O nervosismo do Chelsea ficou evidente nos acréscimos, simbolizado por um escorregão bizarro do goleiro Sánchez, que saiu da área com a bola nas mãos, gerando perigo desnecessário. Com o triunfo, o Villa chega aos 39 pontos, apenas três atrás da liderança, enquanto o Chelsea estaciona na 5ª posição. Na próxima rodada, os Blues recebem o Bournemouth, e o Villa visita o Arsenal.