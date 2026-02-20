Este domingo, 22, reserva um dos maiores clássicos do futebol mundial, marcado por realidades completamente opostas na tabela. O Tottenham recebe o arquirrival Arsenal no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola às 13h30 (de Brasília), em um duelo onde a rivalidade histórica ganha contornos dramáticos para os donos da casa e decisivos para os visitantes.

Estreia de Tudor e pressão no líder

O Dérbi do norte de Londres chega em um momento de alta tensão para ambos os lados. Para o Tottenham, a partida marca a estreia do técnico Igor Tudor, contratado para substituir Thomas Frank com a missão de salvar o time da ameaça de rebaixamento. A expectativa é por uma mudança de postura imediata, com o novo comandante prometendo mais intensidade para reverter a má fase.

Do lado do Arsenal, a pressão é pela manutenção da liderança. A vitória no clássico é vista como crucial para reafirmar a força do time, após um empate com o lanterna Wolves no meio da semana, e evitar a aproximação dos concorrentes diretos.

Spurs tentam afastar a crise

A situação do time da casa é delicada. Sob o comando do recém-chegado Igor Tudor, os Spurs ocupam apenas a 16ª colocação, somando 29 pontos. A campanha de sete vitórias, oito empates e 11 derrotas reflete a instabilidade da equipe, que vê a zona de rebaixamento próxima. A forma recente preocupa a torcida: nos últimos cinco jogos na Premier League, o time perdeu três partidas e empatou em duas. Vencer o rival em casa seria o ponto de virada necessário para salvar a temporada.

Gunners defendem a ponta

Do outro lado do Norte de Londres, o cenário é de luta pela glória. O time comandado por Mikel Arteta entra em campo defendendo a liderança isolada, com 58 pontos, e uma campanha sólida de 17 vitórias, sete empates e três derrotas. Apesar da posição privilegiada, o momento exige atenção: o retrospecto recente na Premier League mostra dois empates seguidos, indicando uma oscilação que precisa ser corrigida. Para os Gunners, vencer no território inimigo é fundamental para consolidar a caminhada rumo ao troféu.

Onde assistir a Tottenham x Arsenal

O torcedor brasileiro poderá acompanhar cada lance deste confronto decisivo ao vivo. A partida será transmitida na TV fechada pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.