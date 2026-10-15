O ex-técnico da seleção inglesa Gareth Southgate descartou um retorno aos bancos de reservas na Premier League. Em entrevista ao podcast The Amol Rajan Connection, repercutida pelo jornal The Guardian, o treinador afirmou que se distanciou da rotina dos gramados após encerrar seu ciclo de quase oito anos à frente da equipe nacional, concluído após o término da Eurocopa de 2024.

Por que Southgate descarta comandar clubes ingleses?

Questionado sobre a possibilidade de assumir uma equipe na primeira divisão da Inglaterra, o profissional de 56 anos foi direto sobre suas intenções de carreira. “Eu não vejo um cenário em que eu faça isso”, afirmou Southgate.

O treinador explicou que a sobrecarga emocional experimentada na reta final do trabalho com o time nacional reduziu o prazer pelo cotidiano da função. “Perto do fim do meu tempo com a Inglaterra, eu parei de aproveitar […] as vitórias te mantêm em frente. No final, eu nem sequer aproveitava as vitórias por mais do que um par de minutos. Então, eu quase não tenho assistido a futebol”, declarou o ex-técnico.

Como mudou a relação do treinador com as arquibancadas?

O distanciamento de Southgate também modificou sua rotina como espectador nos estádios britânicos. Torcedor declarado do Crystal Palace, ele revelou que não acompanha uma partida presencialmente desde maio de 2025.

“Eu fui à final da FA Cup para ver meu time, o Crystal Palace, ganhar seu primeiro troféu. Eu não fui a um estádio de futebol desde então. Então meu tipo de desejo de estar envolvido com o futebol mudou”, explicou o técnico.