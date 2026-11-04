O West Ham oficializou a contratação de Scott Parker como novo treinador principal da equipe para a sequência da temporada. O ex-capitão do clube assinou contrato válido por dois anos e meio, com a missão de comandar o elenco na disputa da Championship.

Mudança no comando e histórico no clube

Parker chega para suceder o técnico português Nuno Espírito Santo, que deixou o cargo na última terça-feira, 3, após oscilações de desempenho na segunda divisão do futebol inglês. O time londrino figura na oitava posição, com 22 pontos, e tenta reagir para brigar pelas primeiras colocações da liga nacional.

Antigo ídolo da torcida e meio-campista da equipe entre 2007 e 2011, o treinador celebrou o retorno ao clube londrino e destacou a importância dos Hammers em sua vida.

“É um momento de muito orgulho para mim assumir este cargo e retornar a um clube que significa tanto para mim e para minha família. Tenho muitas lembranças carinhosas do meu tempo aqui, quatro anos do que provavelmente foi o melhor futebol que joguei na minha carreira”, afirmou Scott Parker, em comunicado publicado no site oficial do West Ham United.

“Havia um calor, um amor, um sentimento que provavelmente não encontrei em nenhum outro lugar. Havia algo que se destacava constantemente, e esse algo era o relacionamento que construí com os fãs aqui. Essa afinidade e respeito, que senti instantaneamente”, complementou.

Objetivos na temporada inglesa

Com passagens anteriores à beira do gramado por Fulham, Bournemouth e Burnley, Parker acumula experiência prévia em disputas de acesso à elite britânica. O treinador destacou a motivação com o novo ciclo profissional em Londres.

“Minha energia, meu entusiasmo, meu desejo, minha paixão, tudo isso está a mil, e foi essa a sensação que tive assim que surgiu a possibilidade disso. É exatamente por isso que estou aqui e por isso que quero estar aqui. Sinto-me privilegiado e honrado por ser o responsável por nos levar de volta à Premier League e por ser o treinador principal deste clube de futebol neste momento”, revelou Parker.