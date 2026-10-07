O técnico do Southampton, Tonda Eckert, recebeu uma suspensão de seis semanas da Federação Inglesa de Futebol (FA) devido ao escândalo de espionagem a adversários conhecido como Spygate. O profissional alemão também recebeu uma multa de 28 mil Libras (cerca de R$ 184,78) após admitir as acusações de má conduta.

A punição permanecerá sob efeito suspensivo até o encerramento da próxima temporada, sendo ativada apenas se o treinador cometer nova infração ligada à espionagem de treinos adversários. Com o formato condicional da pena, Eckert está liberado para comandar a equipe na área técnica no clássico contra o Portsmouth.

Entenda o histórico do caso Spygate

A investigação foi instaurada após uma comissão independente da English Football League (EFL) comprovar que Eckert autorizou missões para observar sessões fechadas de treinamento de Middlesbrough, Ipswich e Oxford.

Anteriormente, o clube já havia sido punido desportivamente pelo episódio, sofrendo dedução de quatro pontos na classificação e a exclusão dos playoffs da Championship.