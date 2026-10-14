O recurso apresentado pelo Manchester City contra as acusações de infrações financeiras na Premier League deve ser analisado e concluído até o final de janeiro. A previsão foi compartilhada por David Kogan, presidente do Órgão Regulador Independente do Futebol (IFR), ao abordar a tramitação do processo que investiga o clube britânico.

Como funciona a comissão de julgamento

O caso envolve mais de uma centena de acusações relativas ao cumprimento de normas financeiras da liga inglesa. O clube nega irregularidades e contestou as determinações anteriores perante os órgãos responsáveis.

Em entrevista à Times Radio, veículo inglês, Kogan detalhou a estrutura responsável pela avaliação do recurso: “A Premier League disse que quer resolver isso dentro da temporada e, na verdade, é claro, não é a Premier League, é uma comissão independente que vai julgar isso, formada por três juízes ou advogados aposentados”, afirmou o

presidente do IFR.

Prazo estimado para o desfecho do processo

Segundo o dirigente do órgão regulador, o cronograma formal das etapas recursais dita a expectativa de resolução entre a metade e o término do primeiro mês do ano.

“O meu entendimento é que existe um processo prescrito, que é de 12 semanas, e por isso as pessoas estão assumindo que isso será realmente ouvido até meados ou final de janeiro. Mas, como eu disse, não é o nosso processo, é o da comissão independente da Premier League. O que eu não acho que possamos fazer é tomar qualquer julgamento até que estejamos bem certos”, declarou David Kogan.