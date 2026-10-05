O goleiro Jordan Pickford, titular do Everton e da seleção inglesa, admitiu culpa na Justiça britânica por direção descuidada após quase provocar uma colisão entre dois automóveis em Knutsford, na Inglaterra. Os detalhes da ocorrência constam em documentos judiciais revelados pela imprensa britânica e repercutidos pelo jornal Record.

O que aconteceu durante a abordagem policial

O episódio ocorreu no dia 14 de abril, quando Pickford conduzia seu utilitário esportivo pelas vias locais. De acordo com o relato do policial Cecil Ricardo, da Polícia de Cheshire, o atleta desrespeitou as marcações de preferência no cruzamento da Princess Street com a Toft Road, forçando dois condutores a realizarem frenagens de emergência.

Ao presenciar a infração, o policial acionou as sirenes e os sinais luminosos da viatura para interceptar o veículo. Conforme o relatório oficial, o carro policial chegou a marcar 80 km/h em uma via residencial com limite permitido de 48 km/h, enquanto o automóvel de Pickford ampliava a distância antes de parar.

Quais são os próximos passos judiciais do goleiro

Processado por condução sem o devido cuidado ou atenção, o atleta apresentou admissão formal de culpa por escrito por meio do rito sumário britânico. Ele também manifestou expressamente o desejo de comparecer à corte para apresentar circunstâncias atenuantes perante o magistrado.

A audiência presencial foi agendada para o dia 7 de dezembro no Tribunal de Magistrados de Chester. Pela legislação britânica, infrações por direção descuidada podem acarretar penalidades financeiras, adição de pontos no registro de condução ou suspensão do direito de dirigir.