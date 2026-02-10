Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, o estádio City Ground será o cenário de um confronto tenso e decisivo para a parte inferior da tabela do Campeonato Inglês. O Nottingham Forest recebe o Wolverhampton às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada da competição. Enquanto os donos da casa buscam se distanciar da zona de perigo, os visitantes tentam uma reação improvável para evitar o rebaixamento antecipado.

Duelo de seis pontos no City Ground

A partida é tratada como uma verdadeira final, dada a situação delicada de ambos os clubes. Para o Forest, vencer em seus domínios é fundamental para abrir vantagem sobre os rivais do Z-3 e ganhar confiança para a reta final da temporada. A pressão recai sobre o elenco para fazer valer o mando de campo, historicamente um trunfo da equipe.

Já para os Wolves, o cenário é de “tudo ou nada”. Com uma campanha muito abaixo das expectativas, o time encara cada rodada como uma última oportunidade de sobrevivência. A estratégia deve focar na correção de falhas defensivas e na exploração de contra-ataques, visto que qualquer ponto somado fora de casa é vital para manter as esperanças matemáticas de permanência.

Forest tenta respirar fora do Z-3

O Nottingham Forest entra em campo ocupando a 17ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 26 pontos. A campanha reflete a irregularidade da equipe: são 7 vitórias, 5 empates e 13 derrotas até o momento. A necessidade de pontuar é crítica para evitar ser ultrapassado pelos adversários diretos.

No retrospecto recente, o time apresenta oscilações, vindo de derrota na última rodada. Nos últimos cinco jogos, o Forest somou uma derrota, dois empates e duas vitórias. Apesar da inconsistência, esses resultados têm sido suficientes para manter o clube, ainda que por pouco, fora das últimas três posições.

Situação dramática do Wolverhampton

Do outro lado, o Wolverhampton vive um momento desesperador. O clube amarga a lanterna da Premier League (20º colocado), com apenas 8 pontos somados em 25 partidas. Os números evidenciam a crise: apenas uma vitória, cinco empates e 19 derrotas, o que torna a missão de escapar da segunda divisão cada vez mais difícil.

A forma recente agrava o cenário, com três derrotas consecutivas e dois empates nos últimos cinco compromissos. Sem vencer há várias rodadas, a equipe precisa urgentemente estancar a sangria defensiva e reencontrar o caminho dos gols para tentar um milagre nesta fase decisiva do campeonato.

Onde assistir e ficha técnica