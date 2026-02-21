Neste domingo (22), o tradicional City Ground será palco do duelo pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, entre Nottingham Forest e o gigante Liverpool, às 11h00 (horário de Brasília), em uma partida onde os três pontos são vitais para objetivos opostos na tabela de classificação.

Luta contra o rebaixamento e sonho europeu

O duelo coloca frente a frente duas equipes sob intensa pressão, mas com metas distintas. Para o Nottingham Forest, cada partida em casa é tratada como uma final na luta contra o rebaixamento. Ocupando a 17ª colocação com 27 pontos, o time está perigosamente próximo da zona de perigo. A campanha de 7 vitórias, 6 empates e 13 derrotas reflete a dificuldade da equipe em manter a regularidade.

Recentemente, o clube passou por uma mudança no comando técnico com a chegada de Vítor Pereira. A equipe busca aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para surpreender um adversário tecnicamente superior e ganhar fôlego na competição, tentando se afastar das últimas posições.

Liverpool busca consistência no G4

Do outro lado, o Liverpool chega ao confronto ocupando a 6ª posição com 42 pontos, mantendo vivo o sonho de garantir uma vaga na próxima UEFA Champions League. A equipe comandada por Arne Slot vem de uma vitória importante na Copa da Inglaterra contra o Brighton, mas enfrenta oscilações na liga nacional.

Com um registro de 12 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, os Reds precisam urgentemente de uma sequência positiva para alcançar os rivais do G5, que estão na zona de classificação para a próxima Champions League. Apesar de desfalques por lesão, a expectativa é de que o time visitante tente controlar a posse de bola, enfrentando um Forest aguerrido e motivado pela necessidade de sobrevivência na elite.

Onde assistir a Nottingham Forest x Liverpool

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Premier League, a partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pela ESPN 4 e via streaming pelo serviço Disney+.