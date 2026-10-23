O Ipswich Town e o Nottingham Forest empataram por 1 a 1 na tarde desta sexta-feira, 23, no Portman Road Stadium, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês.

Os visitantes registraram um volume ofensivo consideravelmente maior ao longo do confronto, mas os donos da casa conseguiram buscar a igualdade ainda na etapa inicial, garantindo a divisão dos pontos.

Gols no primeiro tempo

A postura tática do Nottingham Forest, armado no 3-4-2-1 pelo técnico Glasner, rendeu frutos logo no início da partida. Aos 13 minutos, Neco Williams balançou as redes após receber assistência de Daniel Muñoz, colocando os visitantes em vantagem.

Apesar de ter menos posse de bola (49%) e finalizar menos vezes no total da partida (7 contra 17 do adversário), o Ipswich Town, comandado por O’Neil, encontrou o seu gol antes do intervalo. Aos 41 minutos, Julio Enciso marcou e deixou tudo igual no placar.

VAR em ação e placar inalterado

O segundo tempo começou com uma intervenção da arbitragem de vídeo. Aos quatro minutos da etapa final, a equipe de arbitragem relatou que o VAR alterou um cartão para a equipe do Ipswich Town.

Logo na sequência, o árbitro aplicou cartão amarelo para Issa Diop, dos donos da casa, e para Murillo Santiago, do Forest. Na tentativa de mudar o panorama do jogo, os dois treinadores promoveram diversas substituições, mas o placar de 1 a 1 se manteve até o apito final.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Ipswich Town chega a 10 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato.

Já o Nottingham Forest vai a seis pontos e está no 17º lugar, acumulando uma vitória, um empate e três derrotas em sua sequência recente na competição.

O Ipswich Town volta a campo no sábado, 31/10, para enfrentar o Hull City, pelo Campeonato Inglês. No mesmo dia e pela mesma competição, o Nottingham Forest visita o Brentford.