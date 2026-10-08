O técnico José Mourinho expressou ceticismo sobre o tempo de conclusão das investigações que envolvem o Manchester City na Premier League. Em tom descontraído, o treinador comentou os trâmites do caso financeiro e previu uma resolução distante.

O que disse o treinador sobre os prazos?

Durante conversa com a imprensa europeia, o treinador português abordou o andamento das apurações e projetou uma longa disputa nos tribunais esportivos antes de uma definição final.

“Manchester City? Prefiro rir um pouco disso. Acho que vamos chegar a uma conclusão, mas nós dois, que estamos na casa dos sessenta, teremos que ter a sorte de ainda estar aqui quando chegar o veredito final. Agora vai sair uma sentença, depois um recurso… Eu terei oitenta anos”, afirmou José Mourinho em entrevista ao jornal Corriere dello Sport.

Qual é o cenário das acusações contra o clube inglês?

O clube responde a denúncias de supostas violações das regras financeiras da competição nacional. O procedimento prevê audiências em comissão independente e possibilidades de recursos, motivo pelo qual o comandante avalia que os desdobramentos jurídicos ainda devem se estender por anos.