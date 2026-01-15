A cidade de Manchester vai parar neste sábado (17). O tradicional estádio Old Trafford será o palco de um dos maiores clássicos do futebol mundial: Manchester United e Manchester City se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola a partir das 09h30 (horário de Brasília), em um confronto decisivo para as ambições de ambas as equipes na tabela.

Estreia de Carrick e busca por estabilidade

O duelo marca a estreia de Michael Carrick no comando técnico dos Red Devils. Contratado em 13 de janeiro para substituir Rúben Amorim, o novo treinador assume a equipe na 7ª colocação, com 32 pontos. Com uma campanha de oito vitórias, oito empates e cinco derrotas, o United tenta quebrar a sequência de instabilidade — incluindo uma eliminação recente na FA Cup — para se reaproximar da zona de classificação para as competições europeias.

A forma recente preocupa a torcida: nos últimos cinco jogos pela liga, a equipe acumulou três empates consecutivos. Jogando em casa, a pressão é imensa para transformar o desempenho em vitória contra o maior rival, o que poderia servir de catalisador para uma arrancada na segunda metade da temporada.

City na caça à liderança

Do outro lado, o time de Pep Guardiola vive uma realidade distinta. Vice-líder com 43 pontos, o City segue na perseguição ao Arsenal e não pode desperdiçar pontos. Após uma série atípica de três empates, os Citizens recuperaram a confiança com duas vitórias consecutivas e apostam na força do elenco para vencer no território rival.

Para o lado azul de Manchester, o clássico não é apenas uma questão de honra local, mas uma necessidade matemática. O artilheiro Erling Haaland e a criatividade de Bernardo Silva são as principais armas para furar a defesa adversária e manter a pressão sobre o líder da competição.

Onde assistir ao clássico

O Dérbi de Manchester terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações e desfalques

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Ainda em fase de adaptação ao novo comando, o United deve manter a base titular recente. A principal dúvida reside na organização tática que Carrick implementará de imediato. Jogadores como Bruno Fernandes e Casemiro seguem como pilares no meio-campo.

Provável escalação: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Amad Diallo e Zirkzee.