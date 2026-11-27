O Manchester United acionou formalmente a cláusula de extensão de 12 meses no contrato do meio-campista Bruno Fernandes. Com a ativação do aditivo unilateral, o capitão português tem permanência assegurada no clube até a metade de 2028.

A confirmação do acerto foi noticiada inicialmente pela Sky Sports, da Inglaterra. Bruno Fernandes está em sua sétima temporada pelo Mancheter United, após chegar como um dos destaques do futebol europeu na época, quando estava no Sporting.

Como a cláusula protege a equipe inglesa no mercado?

O acordo prévio previa o encerramento do vínculo original ao final da atual temporada europeia. A manobra contratual blinda o clube inglês diante do assédio de outros times, impedindo que o jogador ficasse livre para firmar um pré-contrato gratuito a partir da janela de transferências de janeiro, como detalhou o jornal The Athletic.

Segundo a imprensa inglesa, Bruno Fernandes negou investidas do United de assinar um novo contrato de longa duração. Esse pode ser o último ano do português no time da Premier League.

Qual é o foco esportivo do capitão em Old Trafford?

Apesar de conversas sobre uma eventual ampliação de longo prazo estarem no radar para o futuro, clube e capitão concordaram em priorizar o desempenho coletivo nos gramados. O meio-campista português segue focado em liderar o elenco na recuperação de estabilidade nas competições nacionais.