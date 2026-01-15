O tradicional estádio Elland Road será palco de um duelo de realidades opostas neste sábado (17). O Leeds recebe o Fulham em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília).

Enquanto os donos da casa buscam desesperadamente se afastar da zona de perigo, os visitantes chegam ao norte da Inglaterra com a tranquilidade de uma campanha sólida na metade superior da tabela.

Momento das equipes

O Leeds vive uma fase de alerta. Ocupando a 16ª colocação com 22 pontos, a equipe comandada por Daniel Farke tenta corrigir a instabilidade que marcou sua trajetória até aqui (5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas). Vindo de um tropeço recente, o time precisa transformar a atmosfera do Elland Road em pressão para somar pontos cruciais na luta contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Fulham de Marco Silva desfruta de um cenário mais confortável. Estacionado na 9ª posição com 31 pontos, o clube londrino soma 9 vitórias na competição e demonstra organização tática. O objetivo dos Cottagers é explorar o nervosismo do adversário para consolidar sua posição e manter vivo o sonho de alcançar vagas em competições europeias.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros, o confronto terá transmissão confirmada na TV fechada pela ESPN. Também será possível acompanhar a partida via streaming pelo Disney+.