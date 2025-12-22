O espírito natalino passou longe da entrevista coletiva de Pep Guardiola nesta segunda-feira, 22. O técnico do Manchester City enviou um recado claro e direto aos seus jogadores: festas de fim de ano não são desculpa para falta de profissionalismo. Guardiola foi enfático ao afirmar que não hesitará em cortar do elenco quem se apresentar com excesso de peso após o feriado. Segundo o treinador, a margem de erro é inexistente.

“Todos os jogadores foram pesados ​​na sexta-feira e, no dia 25 (de dezembro), estarei lá para verificar quantos quilos eles ganharam, se engordaram. A partir do momento em que chegarem, depois de três dias fora, quero saber como eles voltaram. Eles podem comer , mas quero ficar de olho neles. Preciso definir a equipe para a partida contra o Nottingham Forest no dia 27”, disparou o técnico.

“Imagine um jogador que estava em perfeita forma física e agora chega três quilos acima do peso… Bem, ele ficará em Manchester, não viajará para Nottingham Forest. 100%, isso é certo”, completou.

A obsessão de Guardiola com a composição corporal não é novidade, mas ganha contornos dramáticos em dezembro.

Historicamente, o treinador utiliza balanças de precisão todas as manhãs no CT de Carrington. Em anos anteriores, nomes como Kalvin Phillips já foram publicamente criticados e afastados por voltarem acima do peso de períodos de folga.

O rigor tem uma explicação matemática: a Premier League é a única das grandes ligas europeias que não para no fim do ano. O City terá uma sequência de três jogos em apenas sete dias, começando pelo compromisso um dia após o tradicional Boxing Day, disputado em 26 de dezembro.

Não é a primeira vez que Pep “estraga” a ceia de seus comandados. Em 2021, Grealish e Foden foram barrados de uma partida após serem flagrados em uma casa noturna após um jogo.