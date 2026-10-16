O técnico Frank Lampard adotou um tom de cautela estratégica ao projetar o próximo compromisso do Coventry City na Premier League. A equipe se prepara para enfrentar o Tottenham fora de casa na próxima segunda-feira, 19, em momento importante da competição nacional.

“Teria sido difícil de prever devido à força do elenco do Tottenham, mas isso é Premier League e espero que o Tottenham suba na tabela quando os vejo jogar. Eles têm muita qualidade no time, um treinador muito bom. E, no momento, eles estão onde estão, mas têm um elenco forte, não importa o que aconteça”, iniciou Lampard, técnico do Coventry, em entrevista coletiva.

“Então não estou analisando a nossa posição em comparação com a deles de jeito nenhum, nós nos preocupamos com nós mesmos. E do início que tivemos no papel até onde chegamos com esses dois resultados recentes, isso nos faz sentir bem. Então não há tempo para comparações, mas apenas entender que o Tottenham é uma equipe muito boa. Especificamente, vi isso contra o Manchester United no último fim de semana. Temos que ficar muito atentos a isso”, finalizou.