O técnico Pierre Sage recebeu um voto de confiança provisório da diretoria do Crystal Palace, segundo apuração do jornal The Guardian. Apesar da permanência imediata, a sequência do trabalho do treinador francês depende de uma resposta rápida e tem como divisor de águas o confronto diante do Tottenham, marcado para este sábado, 31, pela Premier League.

O que motivou a pressão sobre o cargo

A permanência de Pierre Sage entrou em discussão interna após atuações negativas consecutivas. O time foi derrotado por 2 a 0 pelo Newcastle no último domingo, 25, resultado que sucedeu uma goleada sofrida por 5 a 0 frente ao Brighton.

O presidente do clube, Steve Parish, preferiu não realizar uma troca imediata em razão da sequência apertada de partidas, que inclui compromisso contra o Fulham pela Copa da Liga Inglesa antes da rodada do fim de semana. Contudo, a cúpula dos Eagles considera o clássico contra o Tottenham determinante para a continuidade da comissão técnica.

Sage completou 12 partidas no comando do clube londrino, mas a produção na liga inglesa acendeu o sinal de alerta. O Crystal Palace ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, com 19 gols sofridos em oito rodadas, figurando como a pior defesa do torneio.

Possíveis substitutos e respaldo no vestiário

A diretoria está dividida quanto ao momento ideal para uma rescisão. Enquanto a permanência é avaliada a cada rodada, nomes de técnicos como Thomas Frank, Sean Dyche e Rob Edwards já são avaliados internamente como alternativas para o cargo, de acordo com a apuração.

A favor de Sage pesam o apoio de lideranças do elenco e a compreensão da diretoria em relação ao número expressivo de lesões recentes, além do desgaste acumulado pela disputa simultânea de competições europeias na temporada.