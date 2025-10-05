Como o Crystal Palace virou a sensação da Premier League?

Time londrino comandado por Oliver Glasner é atual campeão da Copa, único invicto no campeonato e não perde há 19 jogos

Palace foi campeão contra o Liverpool em meio a sequência invicta - Divulgação / Crystal Palace

O Crystal Palace é o único time invicto na atual temporada da Premier League. Na vice-liderança, a equipe do sul de Londres já soma 19 jogos em sequência sem perder. A última vez foi em abril, ainda pela última temporada. Nesse meio tempo, os Eagles foram campeões da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra.

Como o modesto time londrino, quase sempre no meio da tabela, virou a sensação do Campeonato Inglês? PLACAR explica.

Oliver Glasner e a mudança de filosofia

O Crystal Palace subiu para a Premier League em 2012/13 e nunca conseguiu grandes feitos, se não que permanecer na elite inglesa. Em mais de uma década, os Eagles não foram rebaixados, mas tampouco conseguiram grandes feitos. A melhor posição na tabela foi uma modesta 10ª colocação.

Durante grande parte do período, o Crystal Palace sempre adotou um estilo de jogo reativo. Entre 2017 e 2021, o histórico Roy Hodgson foi o técnico da equipe. A tentativa de mudança começou com a chegada de Patrick Vieira, com um estilo de jogo mais propositivo. Apesar de uma evolução pequena, chegaram jogadores importantes para o processo: Guéhi, Olise, Eze, Andersen e Édouard.

Foi então que, em 2024, o Crystal Palace apostou na chegada de Oliver Glasner para o comando técnico. O austríaco já havia feito um ótimo trabalho no Eintracht Frankfurt sendo campeão da Europa League em 2021/22.

Como joga o Crystal Palace de Oliver Glasner

Glasner conseguiu estabelecer seu estilo de jogo no Palace de forma que, mesmo com a saída de Olise e Eze, o time segue jogando da mesma maneira e performando a altura.

O Crystal Palace joga com três zagueiros e dois alas bem abertos. Essa já era a formação utilizada por Glasner na Alemanha, tanto como técnico do Wolfsburg como do Eintracht.

No meio-campo, o Palace joga com dois pivotes (Wharton e Kamada ou Hughes), e um sempre tem a função de ganhar campo com a bola. Apesar dos alas abertos, dois jogadores ocupam o corredor interno (Sarr e Pino, antes Olise e Eze), interagindo com o atacante central (Mateta) que tem função de falso 9.

O Palace não busca a valorização da posse da bola, pelo contrário, quase sempre permite ao adversário maior tempo com ela. No entanto, aposta na pressão em cima do portador e eleva a importância dos duelos individuais.

É um time criativo, mas também rápido e forte fisicamente, capaz de garantir solidez defensiva. Isso porque em bloco baixo a equipe se organiza com uma linha de cinco na defesa e uma de quatro no meio, com o atacante isolado na frente, pressionando.

A sequência invicta do Crystal Palace

São 19 jogos sem perder em sequência do Crystal Palace, a maior da história do clube. Antes disso, o Palace havia sofrido 10 gols em dois jogos, em derrotas para City (5 x 2) e Newcastle (5 x 0) na última temporada. Desde então, apenas empates e vitórias, com direito a dois títulos no caminho.

Bournemouth, Arsenal, Aston Villa, Nottingham Forest, Tottenham, Manchester City, Wolverhampton, Liverpool, Chelsea, Fredrikstad, Sunderland, Milwall, West Ham e Dynamo de Kiev são os times que não conseguiram vencer o Crystal Palace.

O time do sul de Londres enfrentou rivais do chamado Big Six nada menos que sete vezes. Destas, três foi contra o campeão inglês Liverpool e em duas destas garantiu dois títulos inéditos: Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.

Crystal Palace fora de campo

No último mês, o Crystal Palace se tornou referência também fora de campo. O time inaugurou um centro de apoio para jogadores dispensados das categorias de base. A ideia do projeto é prestar apoio físico e mental para esses atletas que buscam uma transição profissional para fora do futebol.

