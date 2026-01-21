Júlio Casares renunciou ao cargo de presidente do São Paulo, nesta quarta-feira, 21. Por meio de comunicado oficial, o anúncio colocou ponto final definitivo em seu mandato.

O ex-presidente estava afastado desde a última sexta-feira, 16, quando o conselho deliberativo do clube aprovou seu impeachment. Casares ainda podia retornar ao cargo, caso a destituição não fosse aprovada em assembleia geral de sócios.

O anúncio de Casares

Em suas redes sociais, Júlio Casares publicou carta comunicando sua renúncia. A escolha marca o fim de um mandato que teve início em dezembro de 2020, quando foi eleito para o triênio 2021-203 (e reeleito para 2024-2026).

Confira a carta de Casares:

Ao longo de minha trajetória à frente da Presidência do São Paulo Futebol Clube, atuei com absoluta seriedade, firmeza, responsabilidade e compromisso com a defesa da instituição, sempre orientado pelo respeito à sua história, à sua grandeza e à sua torcida.

Nos últimos meses, o clube passou a viver um ambiente de intensa instabilidade, marcado por ataques reiterados, narrativas distorcidas e pressões externas que extrapolaram o debate institucional legítimo.

O que se iniciou como versões frágeis e boatos foi sendo reiteradamente reproduzido, amplificado e, gradativamente, tratado como verdade, mesmo sem a apresentação de fundamentos consistentes ou provas robustas.