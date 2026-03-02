Nesta terça-feira, 3, o Bournemouth recebe o Brentford no Vitality Stadium, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília) em um confronto direto entre duas equipes que buscam se consolidar na metade superior da tabela e sonham com vagas em competições europeias.

Expectativas e histórico do confronto

O duelo é decisivo para as pretensões de ambos os clubes. O Brentford, atualmente na 7ª colocação, ocupa uma posição que pode render vaga na UEFA Conference League, dependendo dos desfechos das copas nacionais. Já o Bournemouth, jogando em casa, tem a oportunidade de reduzir a diferença para o rival — que hoje é de quatro pontos — e entrar de vez na briga.

O histórico recente do confronto pesa a favor dos visitantes: o Brentford venceu os últimos cinco encontros entre as equipes, incluindo uma goleada por 4 a 1 no primeiro turno desta temporada. Para os donos da casa, o jogo é uma chance de quebrar esse tabu e confirmar a boa fase.

Bournemouth: invencibilidade e solidez

O time da casa chega para o jogo ocupando a 10ª posição, com 39 pontos. A campanha dos Cherries é marcada pela resiliência, mas também por um alto número de empates: são 12 igualdades, além de 9 vitórias e 7 derrotas. A forma recente, contudo, é animadora. A equipe está invicta há cinco jogos, acumulando resultados importantes como vitórias sobre Everton e Wolverhampton, intercaladas com empates contra Sunderland, West Ham e Aston Villa.

Brentford: agressividade em busca da Europa

Do outro lado, o Brentford vive um momento ligeiramente superior na tabela, somando 43 pontos. A campanha dos Bees mostra um time mais agressivo, que empata pouco (apenas 4 vezes) e decide seus jogos, somando 13 vitórias e 11 derrotas. O retrospecto recente na liga é positivo: nos últimos cinco compromissos, o time conquistou três vitórias (contra Burnley, Newcastle e Aston Villa), sofreu uma derrota e teve um empate, mantendo-se firme na disputa pelo top 6.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo ao vivo, a partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.