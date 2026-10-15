O Bournemouth irá considerar propostas superiores a 80 milhões de libras (cerca de R$ 536,2 milhões) para vender o meio-campista Alex Scott na janela de transferências de janeiro. De acordo com a Sky Sports, a diretoria aceita avaliar ofertas pelo jogador de 23 anos devido à recusa do atleta em renovar o contrato com a equipe.

Com pouco mais de 18 meses restantes no vínculo contratual de Scott, o clube inglês flexibilizou a postura de segurar o atleta. Para que a liberação seja aceita na janela de inverno europeu, a diretoria estabeleceu que o time deve estar em situação confortável na classificação da Premier League, sem riscos imediatos de rebaixamento.

Quais clubes monitoram Alex Scott?

O Chelsea e o Liverpool mantêm interesse firme no jogador. Além deles, equipes como Manchester City, Arsenal, Manchester United e Tottenham também sondaram a contratação do meio-campista. Estes clubes, porém, reforçaram seus setores após a negativa do Bournemouth nas janelas passadas.

Atualmente, Alex Scott está entregue ao departamento médico para tratar uma lesão no tendão da coxa, sofrida durante sua passagem pela seleção inglesa, período em que realizou sua estreia pela equipe nacional.