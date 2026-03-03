A 29ª rodada do Campeonato Inglês reserva um confronto de alta voltagem nesta quarta-feira, 4 de março de 2026. O Villa Park, em Birmingham, será o palco do duelo entre Aston Villa e Chelsea, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam diretamente pelas vagas nas competições europeias da próxima temporada.

Confronto direto pelo G4

O embate é tratado pela imprensa britânica e pelos torcedores como um clássico “jogo de seis pontos”. O Aston Villa, sob o comando de Unai Emery, defende sua permanência na zona de classificação para a Champions League, enquanto o Chelsea busca reduzir a diferença para o pelotão de frente e salvar sua temporada com uma vaga continental.

Villa busca reencontrar o caminho das vitórias

O time da casa entra em campo defendendo uma posição privilegiada, mas sob sinal de alerta. Ocupando a 3ª colocação com 51 pontos, o Aston Villa faz uma campanha sólida, somando 15 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. A equipe aposta na força do Villa Park e na postura ofensiva para garantir os três pontos.

No entanto, a forma recente dos Villans tem oscilado, apresentando um retrospecto irregular nas últimas cinco partidas (uma vitória, dois empates e duas derrotas). A consistência defensiva e a eficiência no ataque serão cruciais para superar um adversário direto e não ver sua vaga no G4 ameaçada.

Blues em ascensão na tabela

Do outro lado, o Chelsea chega a Birmingham com o objetivo claro de encurtar a distância para os líderes. Atualmente na 6ª posição com 45 pontos, os Blues somam 12 vitórias, 9 empates e 7 derrotas na competição. A equipe londrina vê neste confronto uma oportunidade de ouro: uma vitória reduziria a diferença para o próprio Villa para apenas três pontos, embolando de vez a briga pelo topo.

Vindo de uma sequência que mostra sinais de recuperação — com duas vitórias nos últimos cinco jogos, apesar de alguns tropeços —, o time visitante tenta controlar a posse de bola e neutralizar os pontos fortes do rival para surpreender fora de casa.

Onde assistir a Aston Villa x Chelsea

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance dessa batalha tática na Premier League, a transmissão está garantida para o Brasil. O jogo será exibido pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.