Em uma tarde de afirmação no norte de Londres, o Arsenal não tomou conhecimento do rival e goleou o Tottenham por 4 a 1, neste domingo, 22, no Tottenham Hotspur Stadium.
A partida, válida pela 27ª rodada da Premier League, marcou a estreia amarga do técnico Igor Tudor no comando dos Spurs e serviu para consolidar a equipe de Mikel Arteta na ponta da tabela, agora com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, que tem um jogo a menos.
Início equilibrado e falhas defensivas
O clássico começou com o Arsenal tentando impor seu ritmo e controlando a posse de bola, mas o jogo logo se transformou em uma troca de golpes baseada na eficiência e no erro. Aos 32 minutos, Saka fez grande jogada pela direita e serviu Eberechi Eze, que abriu o placar para os visitantes. A resposta do Tottenham, no entanto, foi imediata e contou com uma falha adversária. Apenas dois minutos depois, Kolo Muani pressionou a saída de bola, roubou de Declan Rice e finalizou forte para empatar o duelo em 1 a 1, dando esperanças à torcida da casa na estreia do novo treinador.
Arsenal letal e a polêmica do VAR
A volta do intervalo foi decisiva para o destino da partida. Logo aos 3 minutos da segunda etapa, Viktor Gyokeres recebeu com liberdade na entrada da área e recolocou os Gunners em vantagem. O Tottenham tentou reagir e chegou a balançar as redes aos 8 minutos, quando Kolo Muani empurrou para o gol após cruzamento. No entanto, a arbitragem assinalou falta de ataque do francês sobre Gabriel Magalhães, anulando o lance que poderia ter mudado a história do jogo. O balde de água fria nos mandantes veio pouco depois, aos 16 minutos: Saka, em tarde inspirada, invadiu a área e, no rebote de Vicario, Eze marcou seu segundo gol no jogo, ampliando para 3 a 1.
Protestos e goleada no fim
Com a desvantagem no placar, o clima pesou no estádio. Aos 33 minutos, um sinalizador foi atirado no gramado, paralisando brevemente a partida, enquanto parte da torcida dos Spurs começava a deixar as arquibancadas. O goleiro Raya ainda precisou fazer uma defesa espetacular em cima da linha para evitar o gol de Richarlison, mantendo a tranquilidade dos visitantes. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o Arsenal transformou a vitória em goleada. Odegaard puxou contra-ataque e serviu Gyokeres, que bateu cruzado para fechar o caixão: 4 a 1. Com o resultado, o Arsenal chega aos 61 pontos, enquanto o Tottenham permanece estacionado na 16ª posição, perigosamente perto da zona de rebaixamento.