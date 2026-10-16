O Real Madrid acertou a renovação de contrato do meio-campista Jude Bellingham até junho 2031. O meia de 23 anos possuía acordo anterior válido até 2029 e estendeu seu vínculo com o clube por mais duas temporadas. As informações são do jornal espanhol AS.

Valorização salarial e papel no elenco

O novo entendimento entre clube e atleta assegura uma valorização salarial condizente com o status adquirido pelo jogador inglês dentro do elenco. Desde a sua chegada em junho de 2023, transferido do Borussia Dortmund por 103 milhões de euros, o meio-campista tornou-se peça indispensável na engrenagem tática do time.

Apesar dos valores do novo contrato não terem sido revelados, Bellingham tem, atualmente, o terceiro maior salário do Real Madrid. Segundo informações da plataforma Capology, especializada em finanças dos clubes europeus, o time espanhol paga 25 milhões de euros brutos ao inglês. O camisa 5 fica atrás de Mbappé e Vini Jr, donos dos maiores salários do elenco.

Assim como aconteceu com os dois atacantes, o meia também deve ter um avanço salarial significativo. No caso de Vini Jr, o camisa 7 aumentou em 35% seu salário bruto no Real Madrid, além de ter renegociado os termos de direito de imagem.

Impacto no planejamento do clube

A extensão reafirma a diretriz da diretoria merengue em manter a espinha dorsal de talentos sob contratos extensos. Campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol pelo clube, Bellingham permanece estabelecido como pilar central do projeto esportivo da instituição para as próximas temporadas.

O inglês chegou a ter uma temporada goleadora com a camisa do Real. No seu ano de estreia, Bellingham marcou 23 gols em 42 partidas e foi o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Vini Jr.

No total, o meia tem 150 partidas pela equipe, 49 gols e 34 assistências.