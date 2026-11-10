O meio-campista Jobe Bellingham comemorou a primeira convocação para a seleção inglesa principal e a oportunidade inédita de jogar ao lado do irmão, Jude Bellingham. O atleta do Borussia Dortmund, que capitaneava a equipe sub-21 da Inglaterra, foi chamado para os compromissos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha.

Caso atue em ao menos um dos confrontos, a dupla se tornará a 22ª parceria de irmãos a defender a equipe nacional inglesa na história. O feito não se repete desde a época em que Gary e Phil Neville atuavam juntos.

“Eu não posso ignorar isso, mas obviamente com o Jude estando aqui também, é um sentimento muito, muito grande para a família. É bastante especial, para ser honesto. É um bônus tão enorme além de algo que já é tão especial e tão ótimo”, afirmou Jobe Bellingham em entrevista publicada no aplicativo oficial da Federação Inglesa de Futebol.

O jogador contou que recebeu o chamado diretamente do técnico Thomas Tuchel por mensagem de texto, logo após o término de um treinamento, enquanto dirigia. A presença conjunta dos irmãos foi definida pelo treinador como uma história emblemática para o futebol do país.

Jude Bellingham, atualmente no Real Madrid, afirmou que dividir o gramado pela seleção com Jobe representará um dos momentos mais marcantes de sua carreira profissional. Formados na base do Birmingham City, ambos seguiram passos semelhantes no futebol europeu antes do reencontro no elenco inglês.