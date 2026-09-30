Joan Laporta, presidente do Barcelona, criticou o período estendido da Super Data Fifa, após a lesão de Raphinha com a seleção brasileira. O atacante sofreu um edema muscular na coxa direita durante o segundo amistoso contra a Austrália, na última terça, 29, e foi cortado antes do duelo contra a Índia, no sábado.
“É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros, e esse é o risco dessas paradas tão longas”, afirmou o dirigente à Rádio Catalunha.
O Barcelona teme os múltiplos problemas musculares na mesma região que Raphinha sofreu nos últimos meses. Durante a Copa do Mundo, o atacante teve a mesma lesão e não voltou a campo depois da segunda rodada da fase de grupos.
Também vestindo a camisa da seleção brasileira, Raphinha teve a mesma lesão em março, durante um amistoso contra a França, que o deixou afastado por cinco semanas. Naquela ocasião, o destaque da equipe catalã perdeu os jogos das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid. O Barça foi eliminado pelos rivais espanhóis.
Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta o Real Madrid no El Classico neste mês de outubro. Além disso, o time comandado por Hansi Flick enfrenta Galatasaray e PSG, pela fase de liga da Champions.